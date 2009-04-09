Menu
Parks and Recreation 12+
Production year 2009
Country USA
Episode duration 21 minutes
TV channel NBC

7.8
8.6 IMDb
All seasons of "A Parks and Recreation Special"
A Parks and Recreation Special - Season 1 Season 1
6 episodes 9 April 2009 - 14 May 2009
 
A Parks and Recreation Special - Season 2 Season 2
24 episodes 17 September 2009 - 20 May 2010
 
A Parks and Recreation Special - Season 3 Season 3
16 episodes 20 January 2011 - 19 May 2011
 
A Parks and Recreation Special - Season 4 Season 4
22 episodes 22 September 2011 - 10 May 2012
 
A Parks and Recreation Special - Season 5 Season 5
22 episodes 20 September 2012 - 2 May 2013
 
A Parks and Recreation Special - Season 6 Season 6
22 episodes 26 September 2013 - 24 April 2014
 
A Parks and Recreation Special - Season 7 Season 7
14 episodes 13 January 2015 - 30 April 2020
 
