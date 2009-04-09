Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
About
Seasons
Reviews
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Quotes
Kinoafisha
TV Shows
A Parks and Recreation Special
Seasons
A Parks and Recreation Special All seasons
Parks and Recreation
12+
Production year
2009
Country
USA
Episode duration
21 minutes
TV channel
NBC
Series rating
7.8
Rate
10
votes
8.6
IMDb
Write review
All seasons of "A Parks and Recreation Special"
Season 1
6 episodes
9 April 2009 - 14 May 2009
Season 2
24 episodes
17 September 2009 - 20 May 2010
Season 3
16 episodes
20 January 2011 - 19 May 2011
Season 4
22 episodes
22 September 2011 - 10 May 2012
Season 5
22 episodes
20 September 2012 - 2 May 2013
Season 6
22 episodes
26 September 2013 - 24 April 2014
Season 7
14 episodes
13 January 2015 - 30 April 2020
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree