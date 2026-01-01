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Kinoafisha TV Shows Pacific Rim: The Black Soundtrack

Soundtrack from "Pacific Rim: The Black"

Music from "Pacific Rim: The Black" All info
Pacific Rim: The Black (Music from the Netflix Original Anime Series)
Pacific Rim: The Black (Music from the Netflix Original Anime Series) 21 tracks. Brandon Campbell
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Title Artist Time
1 The Black (From "Pacific Rim: The Black" Soundtrack) Brandon Campbell 0:55
2 They Always Come Back Brandon Campbell 2:49
3 Jaeger Breaker Brandon Campbell 1:58
4 The Drift Brandon Campbell 1:33
5 b0y Brandon Campbell 1:13
6 Shane Brandon Campbell 1:19
7 Boneyard Brandon Campbell 1:57
8 I've Had Worse Benders Brandon Campbell 1:45
9 Mind Heist Brandon Campbell 3:34
10 Dismei Brandon Campbell 2:11
11 Ghost Pilot Brandon Campbell 2:48
12 Shadow Basin Brandon Campbell 2:43
13 Bogan Boogie Brandon Campbell 2:20
14 Memories Brandon Campbell 2:57
15 Never Coming Back Brandon Campbell 2:22
16 The Most Powerful Man in the Black Brandon Campbell 2:22
17 Hunter Vertigo Brandon Campbell 2:13
18 Just Calm Down Brandon Campbell 1:44
19 Kaiju Messiah Brandon Campbell 1:30
20 Copperhead Brandon Campbell 2:37
21 Atlas Destroyer Brandon Campbell 2:25
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