|Title
|Artist
|Time
|1
|The Black (From "Pacific Rim: The Black" Soundtrack)
|Brandon Campbell
|0:55
|2
|They Always Come Back
|Brandon Campbell
|2:49
|3
|Jaeger Breaker
|Brandon Campbell
|1:58
|4
|The Drift
|Brandon Campbell
|1:33
|5
|b0y
|Brandon Campbell
|1:13
|6
|Shane
|Brandon Campbell
|1:19
|7
|Boneyard
|Brandon Campbell
|1:57
|8
|I've Had Worse Benders
|Brandon Campbell
|1:45
|9
|Mind Heist
|Brandon Campbell
|3:34
|10
|Dismei
|Brandon Campbell
|2:11
|11
|Ghost Pilot
|Brandon Campbell
|2:48
|12
|Shadow Basin
|Brandon Campbell
|2:43
|13
|Bogan Boogie
|Brandon Campbell
|2:20
|14
|Memories
|Brandon Campbell
|2:57
|15
|Never Coming Back
|Brandon Campbell
|2:22
|16
|The Most Powerful Man in the Black
|Brandon Campbell
|2:22
|17
|Hunter Vertigo
|Brandon Campbell
|2:13
|18
|Just Calm Down
|Brandon Campbell
|1:44
|19
|Kaiju Messiah
|Brandon Campbell
|1:30
|20
|Copperhead
|Brandon Campbell
|2:37
|21
|Atlas Destroyer
|Brandon Campbell
|2:25