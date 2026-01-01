|1
|The Beginning
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry
|2:33
|2
|The Confession
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry
|2:48
|3
|Liquidate
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry
|1:44
|4
|Empty Account
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry
|2:15
|5
|Driving
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry
|1:42
|6
|Power Of Community
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans
|0:38
|7
|One Hour
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans
|1:58
|8
|Discoveries
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry
|1:48
|9
|Worse Than Dad
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans
|2:18
|10
|Dermody Realty
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry
|0:28
|11
|Investment Strategies
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry
|1:30
|12
|Car Accident
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry
|0:41
|13
|Burning The Church
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry
|2:16
|14
|Clearing The Club
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry
|2:17
|15
|Get In
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans
|2:14
|16
|Prioritize
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans
|2:17
|17
|Feels Different
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans
|1:22
|18
|Stripping Isn’t For Everyone
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry
|1:56
|19
|Marty’s Speech
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans
|1:00
|20
|Robber Priest
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry
|2:28
|21
|Mourning
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans
|2:35
|22
|Ozark
|Danny Bensi, Saunder Jurriaans
|1:31