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Kinoafisha TV Shows Ozark Soundtrack

Soundtrack from "Ozark"

Music from "Ozark" All info
Ozark Seasons 1 & 2 (Original Soundtrack)
Ozark Seasons 1 & 2 (Original Soundtrack) 22 tracks. Danny Bensi, Saunder Jurriaans
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Title Artist Time
1 The Beginning Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry 2:33
2 The Confession Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry 2:48
3 Liquidate Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry 1:44
4 Empty Account Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry 2:15
5 Driving Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry 1:42
6 Power Of Community Danny Bensi, Saunder Jurriaans 0:38
7 One Hour Danny Bensi, Saunder Jurriaans 1:58
8 Discoveries Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry 1:48
9 Worse Than Dad Danny Bensi, Saunder Jurriaans 2:18
10 Dermody Realty Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry 0:28
11 Investment Strategies Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry 1:30
12 Car Accident Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry 0:41
13 Burning The Church Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry 2:16
14 Clearing The Club Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry 2:17
15 Get In Danny Bensi, Saunder Jurriaans 2:14
16 Prioritize Danny Bensi, Saunder Jurriaans 2:17
17 Feels Different Danny Bensi, Saunder Jurriaans 1:22
18 Stripping Isn’t For Everyone Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry 1:56
19 Marty’s Speech Danny Bensi, Saunder Jurriaans 1:00
20 Robber Priest Danny Bensi, Saunder Jurriaans / James Newberry 2:28
21 Mourning Danny Bensi, Saunder Jurriaans 2:35
22 Ozark Danny Bensi, Saunder Jurriaans 1:31
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