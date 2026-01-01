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Kinoafisha TV Shows Ozark Awards

"Ozark" updates

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Golden Globes, USA 2023 Golden Globes, USA 2023
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Winner
Best Television Series - Drama
Nominee
 Best TV Actress - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2021 Golden Globes, USA 2021
Best Television Series - Drama
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
 Best TV Actress - Drama
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2019 Golden Globes, USA 2019
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2018 Golden Globes, USA 2018
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Music Supervision
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019 Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Directing for a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2018 Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2023 Screen Actors Guild Awards 2023
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2021 Screen Actors Guild Awards 2021
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2019 Screen Actors Guild Awards 2019
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2018 Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
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