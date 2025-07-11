Menu
Статьи о сериале «Ozark»
Статьи о сериале «Ozark»
Подвинься, «Игра престолов»: топ-5 классных сериалов, которые не заслужили настолько плохой финал
Пока мы продолжаем припоминать «Игре престолов» тот самый восьмой сезон, на современном телевидении найдется еще немало таких же сильно пострадавших шоу.
5 comments
11 July 2025 11:21
И рыбку съесть, и за наркотики не сесть: криминальную новинку Netflix окрестили наследником «Озарка» — 8 000 000+ просмотров за неделю
Точно не идеальный, но точно заслуживающий внимания сериал.
Write review
27 June 2025 10:52
«Озарк» почти во всем круче, чем «Во все тяжкие»: пересмотрел каждый сериал дважды и теперь абсолютно уверен — 5 причин
История семейки Бердов заслуживает куда большего внимания.
8 comments
20 June 2025 18:07
Без Рут и Марти, но с холодной местью: выяснилось, будет ли у «Озарка» спин-офф
Картель останется на месте.
Write review
11 March 2025 08:27
В истории Марти больше правды, чем лжи: основан ли «Озарк» Netlfix на реальной истории
По сюжету главный герой отмывал деньги картеля вместе с женой и детьми.
Write review
10 March 2025 19:05
