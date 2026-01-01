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Kinoafisha TV Shows Outlander Seasons Season 1 Cast and roles

Season 1 Cast of the Series Outlander (2014)

"Outlander" cast All info
Caitriona Balfe
Caitriona Balfe
Claire Randall Sam Heughan
Sam Heughan
Laura Donnelly
Laura Donnelly
Graham McTavish
Graham McTavish
Dougal MacKenzie Tobias Menzies
Tobias Menzies
Tobias Menzies
Tobias Menzies
Frank Randall Lotte Verbeek
Lotte Verbeek
Gary Lewis
Gary Lewis
Colum MacKenzie Bill Paterson
Bill Paterson
Ned Gowan Duncan Lacroix
Duncan Lacroix
Douglas Henshall
Douglas Henshall
Taran MacQuarrie
Grant O'Rourke
Rupert MacKenzie Tim McInnerny
Tim McInnerny
Steven Cree
Steven Cree
Nell Hudson
Nell Hudson
Laoghaire MacKenzie Stephen Walters
Stephen Walters
Angus Mhor
Lochlann Ó Mearáin
Finn Den Hertog
Douglas Russell
Richard Ashton
Francis Magee
Francis Magee
James Fleet
Ian Hanmore
Ian Hanmore
Tom Brittney
Annette Badland
Annette Badland
John Heffernan
John Heffernan
Sandy Grierson
Frazer Hines
Tracey Wilkinson
Andrew Whipp
Kevin Mains
Kevin Mains
Kathryn Howden
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