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Season 1 Cast of the Series Outlander (2014)
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"Outlander" cast
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Caitriona Balfe
Claire Randall
Sam Heughan
Laura Donnelly
Graham McTavish
Dougal MacKenzie
Tobias Menzies
Tobias Menzies
Frank Randall
Lotte Verbeek
Gary Lewis
Colum MacKenzie
Bill Paterson
Ned Gowan
Duncan Lacroix
Douglas Henshall
Taran MacQuarrie
Grant O'Rourke
Rupert MacKenzie
Tim McInnerny
Steven Cree
Nell Hudson
Laoghaire MacKenzie
Stephen Walters
Angus Mhor
Lochlann Ó Mearáin
Finn Den Hertog
Douglas Russell
Richard Ashton
Francis Magee
James Fleet
Ian Hanmore
Tom Brittney
Annette Badland
John Heffernan
Sandy Grierson
Frazer Hines
Tracey Wilkinson
Andrew Whipp
Kevin Mains
Kathryn Howden
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