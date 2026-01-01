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Kinoafisha TV Shows Outer Banks Soundtrack

Soundtrack from "Outer Banks"

Music from "Outer Banks" All info
Outer Banks: Season 3 (Score from the Netflix Series)
Outer Banks: Season 3 (Score from the Netflix Series) 21 tracks. Fil Eisler
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Title Artist Time
1 Pogues Theme Fil Eisler 5:22
2 Surf's Up Fil Eisler 2:11
3 Over the Horizon Fil Eisler / Fil Eisler, Zac Rae, Curt Schneider, Marc Slutsky 3:28
4 Endless Summer Fil Eisler 3:30
5 Pogue Sunset Fil Eisler 4:03
6 Yards Fil Eisler 3:37
7 Twinkie Fil Eisler 2:58
8 Kook in Love Fil Eisler / Fil Eisler, Zac Rae, Curt Schneider, Marc Slutsky 2:30
9 The Royal Merchant (Outer Banks Main Theme) Fil Eisler 3:45
10 Theme for a Father Lost at Sea Fil Eisler 3:16
11 Lighthouse Breakout Fil Eisler 2:00
12 Sarah Wake Up Fil Eisler 2:18
13 Singh Singh Singh Fil Eisler 2:35
14 Rafe Fil Eisler 4:34
15 The Pillars of Solana Fil Eisler 1:44
16 Ward's Going Down Fil Eisler 1:47
17 Tales of a Lost City Fil Eisler / Fil Eisler, Jon Monroe 2:19
18 Is That Even Possible? Fil Eisler 3:13
19 Luminescence Fil Eisler 3:03
20 I'll See You at Home Kid Fil Eisler 2:04
21 Captians Log Fil Eisler 1:03
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