|Title
|Artist
|Time
|1
|Graduation
|James S. Levine
|3:04
|2
|Dad's Badge
|James S. Levine
|1:04
|3
|Fertility Clinic
|James S. Levine
|1:06
|4
|Three Choices
|James S. Levine
|1:02
|5
|Joe and Jenny
|James S. Levine
|2:40
|6
|Divorce Papers
|James S. Levine
|1:53
|7
|Decisions
|James S. Levine
|0:39
|8
|Cop Joe
|James S. Levine
|1:18
|9
|Couple's Therapy
|James S. Levine
|1:44
|10
|Miscarriage
|James S. Levine
|0:47
|11
|Landing
|James S. Levine
|1:33
|12
|Joe and Amy
|James S. Levine
|1:18
|13
|Campaign Office
|James S. Levine
|1:10
|14
|Suit Flashback
|James S. Levine
|1:18
|15
|Gwen Flower
|James S. Levine
|1:14
|16
|Investigation
|James S. Levine
|0:56
|17
|Diaz Speech
|James S. Levine
|3:31