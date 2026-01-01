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Orange Is the New Black
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"Orange Is the New Black" updates
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Golden Globes, USA 2016
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Golden Globes, USA 2015
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best TV Actress - Comedy or Musical
Nominee
Best Television Series - Musical or Comedy
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Golden Globes, USA 2014
Best TV Actress - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Winner
Outstanding Casting for a Comedy Series
Winner
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Comedy Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Directing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Outstanding Writing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2015
Best International
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2017
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2015
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Winner
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Winner
Screen Actors Guild Awards 2018
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Nominee
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