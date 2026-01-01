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Kinoafisha TV Shows One Punch Man Seasons Season 3 Cast and roles

Season 3 Cast of the Series One Punch Man (2025)

"One Punch Man" cast All info
Makoto Furukawa
Makoto Furukawa
Saitama
Ayaka Asai
Ryosuke Asano
Jonathon Ha
Kaito Ishikawa
Kaito Ishikawa
Genos
Hinata Minami
Yûki Kaji
Yûki Kaji
Kazuma Horie
Hikaru Midorikawa
Hikaru Midorikawa
Yuki Ishikari
Takehito Koyasu
Takehito Koyasu
Shoya Ishige
Reiji Kawashima
Daiki Hamano
Satoshi Inomata
Kazuki Kyan
Daisuke Namikawa
Daisuke Namikawa
Pig God
Shota Hayama
Mamoru Miyano
Mamoru Miyano
Yasuhiro Mamiya
Ryota Iwasaki
Ryûichi Kijima
Ryûichi Kijima
Kenjiro Tsuda
Kenjiro Tsuda
Atomic Samurai
Yôhei Matsuoka
Tomohiro Ono
Masaaki Mizunaka
Hiroki Yasumoto
Hiroki Yasumoto
King
Shinya Takahashi
Taishi Murata
Koichi Soma
Aoi Yûki
Aoi Yûki
Tatsumaki Daisuke Namikawa
Daisuke Namikawa
Katsunori Okai
Takuya Nakashima
Anna Nagase
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