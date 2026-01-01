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Kinoafisha TV Shows One Punch Man Seasons Season 2 Cast and roles

Season 2 Cast of the Series One Punch Man (2019)

"One Punch Man" cast All info
Makoto Furukawa
Makoto Furukawa
Saitama Kaito Ishikawa
Kaito Ishikawa
Genos Hiroki Yasumoto
Hiroki Yasumoto
King Hikaru Midorikawa
Hikaru Midorikawa
Masaya Matsukaze
Hatano Wataru
Metal Bat Saori Hayami
Saori Hayami
Yûki Kaji
Yûki Kaji
Sonic Aoi Yûki
Aoi Yûki
Yuichi Nakamura
Yuichi Nakamura
Tesshô Genda
Tesshô Genda
Kazuhiro Yamaji
Kazuhiro Yamaji
Minami Takayama
Minami Takayama
Child Emperor Katsuyuki Konishi
Katsuyuki Konishi
Yûji Ueda
Shin'ya Fukumatsu
Shin'ya Fukumatsu
Kenjiro Tsuda
Kenjiro Tsuda
Atomic Samurai Mamoru Miyano
Mamoru Miyano
Sōichiro Hoshi
Shin'ya Hamazoe
Satoshi Hino
Satoshi Hino
Toshiki Masuda
Hiroki Maeda
Yôji Ueda
Shin'ichirô Miki
Takahiro Sakurai
Takahiro Sakurai
Zombieman
Yoshiaki Hasegawa
Seki Tomokazu
Seki Tomokazu
Hiromichi Tezuka
Masaya Onosaka
Ken'ichi Ogata
Keisuke Hamaoka
Daisuke Namikawa
Daisuke Namikawa
Pig God
Yûya Murakami
Takehito Koyasu
Takehito Koyasu
Sota Arai
Ayumi Mano
Kosuke Toriumi
Kosuke Toriumi
Koichi Soma
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