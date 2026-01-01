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Season 2 Cast of the Series One Punch Man (2019)
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"One Punch Man" cast
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Makoto Furukawa
Saitama
Kaito Ishikawa
Genos
Hiroki Yasumoto
King
Hikaru Midorikawa
Masaya Matsukaze
Hatano Wataru
Metal Bat
Saori Hayami
Yûki Kaji
Sonic
Aoi Yûki
Yuichi Nakamura
Tesshô Genda
Kazuhiro Yamaji
Minami Takayama
Child Emperor
Katsuyuki Konishi
Yûji Ueda
Shin'ya Fukumatsu
Kenjiro Tsuda
Atomic Samurai
Mamoru Miyano
Sōichiro Hoshi
Shin'ya Hamazoe
Satoshi Hino
Toshiki Masuda
Hiroki Maeda
Yôji Ueda
Shin'ichirô Miki
Takahiro Sakurai
Zombieman
Yoshiaki Hasegawa
Seki Tomokazu
Hiromichi Tezuka
Masaya Onosaka
Ken'ichi Ogata
Keisuke Hamaoka
Daisuke Namikawa
Pig God
Yûya Murakami
Takehito Koyasu
Sota Arai
Ayumi Mano
Kosuke Toriumi
Koichi Soma
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