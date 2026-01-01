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One Punch Man
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Season 1 Cast of the Series One Punch Man (2015)
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"One Punch Man" cast
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Makoto Furukawa
Saitama
Max Mittelman
Saitama
Kaito Ishikawa
Genos
Kazuhiro Yamaji
Takuma Suzuki
Daisuke Namikawa
Yûki Kaji
Miyuki Sawashiro
Yuichi Nakamura
Mamoru Miyano
Masaya Onosaka
Tesshô Genda
Shin'ya Hamazoe
Aoi Yûki
Shin'ichirô Miki
Zach Aguilar
Genos
Jirô Saitô
Saori Hayami
Ken'ichi Ogata
Hiroki Gotô
Nobuo Tobita
Yôji Ueda
Unsho Ishizuka
Hiromichi Tezuka
Makoto Yasumura
Seki Tomokazu
Unshō Ishizuka
Yoshiaki Hasegawa
Sota Arai
Sōichiro Hoshi
Kenjiro Tsuda
Atomic Samurai
Ray Chase
Wataru Takagi
Minami Takayama
Child Emperor
Hatano Wataru
Metal Bat
Hiroki Yasumoto
King
Marc Diraison
Takahiro Sakurai
Zombieman
Kyle Hebert
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