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Kinoafisha TV Shows One Punch Man Seasons Season 1 Cast and roles

Season 1 Cast of the Series One Punch Man (2015)

"One Punch Man" cast All info
Makoto Furukawa
Makoto Furukawa
Saitama
Max Mittelman
Saitama Kaito Ishikawa
Kaito Ishikawa
Genos Kazuhiro Yamaji
Kazuhiro Yamaji
Takuma Suzuki
Daisuke Namikawa
Daisuke Namikawa
Yûki Kaji
Yûki Kaji
Miyuki Sawashiro
Miyuki Sawashiro
Yuichi Nakamura
Yuichi Nakamura
Mamoru Miyano
Mamoru Miyano
Masaya Onosaka
Tesshô Genda
Tesshô Genda
Shin'ya Hamazoe
Aoi Yûki
Aoi Yûki
Shin'ichirô Miki
Zach Aguilar
Zach Aguilar
Genos
Jirô Saitô
Saori Hayami
Saori Hayami
Ken'ichi Ogata
Hiroki Gotô
Nobuo Tobita
Nobuo Tobita
Yôji Ueda
Unsho Ishizuka
Hiromichi Tezuka
Makoto Yasumura
Seki Tomokazu
Seki Tomokazu
Unshō Ishizuka
Unshō Ishizuka
Yoshiaki Hasegawa
Sota Arai
Sōichiro Hoshi
Kenjiro Tsuda
Kenjiro Tsuda
Atomic Samurai Ray Chase
Ray Chase
Wataru Takagi
Wataru Takagi
Minami Takayama
Minami Takayama
Child Emperor
Hatano Wataru
Metal Bat Hiroki Yasumoto
Hiroki Yasumoto
King
Marc Diraison
Takahiro Sakurai
Takahiro Sakurai
Zombieman
Kyle Hebert
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