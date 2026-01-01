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Kinoafisha TV Shows Once Upon a Time Seasons Season 1 Cast and roles

Season 1 Cast of the Series Once Upon a Time (2011)

"Once Upon a Time" cast All info
Ginnifer Goodwin
Ginnifer Goodwin
Jennifer Morrison
Jennifer Morrison
Emma Swan Lana Parrilla
Lana Parrilla
Josh Dallas
Josh Dallas
Eion Bailey
Eion Bailey
Raphael Sbarge
Raphael Sbarge
Robert Carlyle
Robert Carlyle
Jamie Dornan
Jamie Dornan
Brad Dourif
Brad Dourif
Amy Acker
Amy Acker
Noah Bean
Noah Bean
David Anders
David Anders
Lee Arenberg
Emilie de Ravin
Emilie de Ravin
Alan Dale
Giancarlo Esposito
Giancarlo Esposito
Tony Amendola
Bill Dow
Tim Phillipps
Tim Phillipps
Beverley Elliott
Anastasia Griffith
Tony Perez
Kristin Bauer
Kristin Bauer
Jessy Schram
Jessy Schram
Emma Caulfield Ford
Emma Caulfield Ford
Meghan Ory
Meghan Ory
Keegan Connor Tracy
Keegan Connor Tracy
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