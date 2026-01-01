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Once Upon a Time
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Season 1 Cast of the Series Once Upon a Time (2011)
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"Once Upon a Time" cast
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Ginnifer Goodwin
Jennifer Morrison
Emma Swan
Lana Parrilla
Josh Dallas
Eion Bailey
Raphael Sbarge
Robert Carlyle
Jamie Dornan
Brad Dourif
Amy Acker
Noah Bean
David Anders
Lee Arenberg
Emilie de Ravin
Alan Dale
Giancarlo Esposito
Tony Amendola
Bill Dow
Tim Phillipps
Beverley Elliott
Anastasia Griffith
Tony Perez
Kristin Bauer
Jessy Schram
Emma Caulfield Ford
Meghan Ory
Keegan Connor Tracy
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