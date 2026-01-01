1 Die Kannibalen Michael Klaukien 0:32

2 O Bruada, schau hin Chor der Kärtner in Graz 0:26

3 Wos übrig bleibt Dreiviertelblut / Sebastian Horn 3:50

4 Das Charivari Michael Klaukien 1:10

5 Die Hoflingers Michael Klaukien 0:39

6 Colina schleicht in Pranks Villa Michael Klaukien 1:11

7 Der Kocherlball Michael Klaukien 1:18

8 Clara und Roman in der Ruine Michael Klaukien 1:19

9 Die Nacht Chor der Kärtner in Graz 2:02

10 Dunkle Mächte Michael Klaukien 2:05

11 Der Untergang BudZillus 5:03

12 Ume auf die andre Seitn Chor der Kärtner in Graz 2:09

13 Schwanger Michael Klaukien 1:55

14 Das Gedicht Michael Klaukien 2:22

15 Rumelaj Absinto Orkestra 5:22

16 Die Engelmacherin Michael Klaukien 1:38

17 Die Forelle Die Sängerknaben vom Wienerwald / Франц Шуберт 2:20

18 Prank zerrt Roman aus der Villa Michael Klaukien 0:31

19 Der Eröffnungsalbtraum Michael Klaukien 2:19

20 Ein Prosit Pranks Bierburg Blaskapelle 0:18

21 Bum Polka Pranks Bierburg Blaskapelle 0:38

22 Die einsame Maria Michael Klaukien 0:45

23 Die Weltneuheit auf dem Oktoberfest Michael Klaukien 2:17

24 Colina verhandelt mit Lochner Michael Klaukien 0:45

25 Für immer und nie Brigitte Hobmeier, Lochner Buden Combo 1:22

26 Rupp Walzer Lochner Buden Combo / Michael Klaukien 1:51

27 Colina und die Biermadeln laufen zum Streik auf Michael Klaukien 0:48

28 Lukis Selbstmord Michael Klaukien 2:22

29 In mein Daham Chor der Kärtner in Graz 2:03

30 Rupps Tod Michael Klaukien 1:47

31 Der Inspektor präsentiert Roman die Ermittlungsergebnisse Michael Klaukien 1:45

32 Maria versucht Prank zu töten Michael Klaukien 0:56

33 Das letzte Gericht Michael Klaukien 0:37