|Title
|Artist
|Time
|1
|Die Kannibalen
|Michael Klaukien
|0:32
|2
|O Bruada, schau hin
|Chor der Kärtner in Graz
|0:26
|3
|Wos übrig bleibt
|Dreiviertelblut / Sebastian Horn
|3:50
|4
|Das Charivari
|Michael Klaukien
|1:10
|5
|Die Hoflingers
|Michael Klaukien
|0:39
|6
|Colina schleicht in Pranks Villa
|Michael Klaukien
|1:11
|7
|Der Kocherlball
|Michael Klaukien
|1:18
|8
|Clara und Roman in der Ruine
|Michael Klaukien
|1:19
|9
|Die Nacht
|Chor der Kärtner in Graz
|2:02
|10
|Dunkle Mächte
|Michael Klaukien
|2:05
|11
|Der Untergang
|BudZillus
|5:03
|12
|Ume auf die andre Seitn
|Chor der Kärtner in Graz
|2:09
|13
|Schwanger
|Michael Klaukien
|1:55
|14
|Das Gedicht
|Michael Klaukien
|2:22
|15
|Rumelaj
|Absinto Orkestra
|5:22
|16
|Die Engelmacherin
|Michael Klaukien
|1:38
|17
|Die Forelle
|Die Sängerknaben vom Wienerwald / Франц Шуберт
|2:20
|18
|Prank zerrt Roman aus der Villa
|Michael Klaukien
|0:31
|19
|Der Eröffnungsalbtraum
|Michael Klaukien
|2:19
|20
|Ein Prosit
|Pranks Bierburg Blaskapelle
|0:18
|21
|Bum Polka
|Pranks Bierburg Blaskapelle
|0:38
|22
|Die einsame Maria
|Michael Klaukien
|0:45
|23
|Die Weltneuheit auf dem Oktoberfest
|Michael Klaukien
|2:17
|24
|Colina verhandelt mit Lochner
|Michael Klaukien
|0:45
|25
|Für immer und nie
|Brigitte Hobmeier, Lochner Buden Combo
|1:22
|26
|Rupp Walzer
|Lochner Buden Combo / Michael Klaukien
|1:51
|27
|Colina und die Biermadeln laufen zum Streik auf
|Michael Klaukien
|0:48
|28
|Lukis Selbstmord
|Michael Klaukien
|2:22
|29
|In mein Daham
|Chor der Kärtner in Graz
|2:03
|30
|Rupps Tod
|Michael Klaukien
|1:47
|31
|Der Inspektor präsentiert Roman die Ermittlungsergebnisse
|Michael Klaukien
|1:45
|32
|Maria versucht Prank zu töten
|Michael Klaukien
|0:56
|33
|Das letzte Gericht
|Michael Klaukien
|0:37
|34
|Die Hochzeit
|Michael Klaukien
|1:59