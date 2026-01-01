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Kinoafisha TV Shows Oktoberfest: Beer & Blood Soundtrack

Soundtrack from "Oktoberfest: Beer & Blood"

Music from "Oktoberfest: Beer & Blood" All info
Oktoberfest 1900 (Original Soundtrack zur Serie)
Oktoberfest 1900 (Original Soundtrack zur Serie) 34 tracks. Michael Klaukien, Chor der Kärtner in Graz, Dreiviertelblut, BudZillus, Absinto Orkestra, Die Sängerknaben vom Wienerwald, Pranks Bierburg Blaskapelle, Brigitte Hobmeier, Lochner Buden Combo, Lochner Buden Combo
Listen
Title Artist Time
1 Die Kannibalen Michael Klaukien 0:32
2 O Bruada, schau hin Chor der Kärtner in Graz 0:26
3 Wos übrig bleibt Dreiviertelblut / Sebastian Horn 3:50
4 Das Charivari Michael Klaukien 1:10
5 Die Hoflingers Michael Klaukien 0:39
6 Colina schleicht in Pranks Villa Michael Klaukien 1:11
7 Der Kocherlball Michael Klaukien 1:18
8 Clara und Roman in der Ruine Michael Klaukien 1:19
9 Die Nacht Chor der Kärtner in Graz 2:02
10 Dunkle Mächte Michael Klaukien 2:05
11 Der Untergang BudZillus 5:03
12 Ume auf die andre Seitn Chor der Kärtner in Graz 2:09
13 Schwanger Michael Klaukien 1:55
14 Das Gedicht Michael Klaukien 2:22
15 Rumelaj Absinto Orkestra 5:22
16 Die Engelmacherin Michael Klaukien 1:38
17 Die Forelle Die Sängerknaben vom Wienerwald / Франц Шуберт 2:20
18 Prank zerrt Roman aus der Villa Michael Klaukien 0:31
19 Der Eröffnungsalbtraum Michael Klaukien 2:19
20 Ein Prosit Pranks Bierburg Blaskapelle 0:18
21 Bum Polka Pranks Bierburg Blaskapelle 0:38
22 Die einsame Maria Michael Klaukien 0:45
23 Die Weltneuheit auf dem Oktoberfest Michael Klaukien 2:17
24 Colina verhandelt mit Lochner Michael Klaukien 0:45
25 Für immer und nie Brigitte Hobmeier, Lochner Buden Combo 1:22
26 Rupp Walzer Lochner Buden Combo / Michael Klaukien 1:51
27 Colina und die Biermadeln laufen zum Streik auf Michael Klaukien 0:48
28 Lukis Selbstmord Michael Klaukien 2:22
29 In mein Daham Chor der Kärtner in Graz 2:03
30 Rupps Tod Michael Klaukien 1:47
31 Der Inspektor präsentiert Roman die Ermittlungsergebnisse Michael Klaukien 1:45
32 Maria versucht Prank zu töten Michael Klaukien 0:56
33 Das letzte Gericht Michael Klaukien 0:37
34 Die Hochzeit Michael Klaukien 1:59
Listen to songs from "Oktoberfest: Beer & Blood" (2020) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Oktoberfest: Beer & Blood" in different languages are free for listening online.
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