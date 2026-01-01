Menu
El clon
Filming locations
Filming Dates & Locations
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Filming locations
Q&A
Filming Locations: El clon
Erfoud, Morocco
Fez, Fes-Boulemane, Morocco
Iconic scenes & Locations
Where Dr. Albieri and Edna spend their vacation.
São Luiz, Maranhão, Brazil
Studio
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Where Dr. Albieri meets Lucas' clone Leo.
Lençóis Maranhenses, Maranhão, Brazil
Filming Dates
2001 - 2002
