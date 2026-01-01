Menu
El clon Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: El clon

  • Erfoud, Morocco
  • Fez, Fes-Boulemane, Morocco

Iconic scenes & Locations

Where Dr. Albieri and Edna spend their vacation.
São Luiz, Maranhão, Brazil
Studio
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Where Dr. Albieri meets Lucas' clone Leo.
Lençóis Maranhenses, Maranhão, Brazil
Filming Dates

  • 2001 - 2002
