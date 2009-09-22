Menu
NCIS: Los Angeles 16+
Production year 2009
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel CBS

7.1
6.8 IMDb
All seasons of "NCIS: Los Angeles"
NCIS: Los Angeles - Season 1 Season 1
24 episodes 22 September 2009 - 25 May 2010
 
NCIS: Los Angeles - Season 2 Season 2
24 episodes 21 September 2010 - 17 May 2011
 
NCIS: Los Angeles - Season 3 Season 3
24 episodes 20 September 2011 - 15 May 2012
 
NCIS: Los Angeles - Season 4 Season 4
24 episodes 25 September 2012 - 14 May 2013
 
NCIS: Los Angeles - Season 5 Season 5
24 episodes 24 September 2013 - 13 May 2014
 
NCIS: Los Angeles - Season 6 Season 6
24 episodes 29 September 2014 - 18 May 2015
 
NCIS: Los Angeles - Season 7 Season 7
24 episodes 21 September 2015 - 2 May 2016
 
NCIS: Los Angeles - Season 8 Season 8
24 episodes 25 September 2016 - 14 May 2017
 
NCIS: Los Angeles - Season 9 Season 9
24 episodes 1 October 2017 - 20 May 2018
 
NCIS: Los Angeles - Season 10 Season 10
24 episodes 30 September 2018 - 19 May 2019
 
NCIS: Los Angeles - Season 11 Season 11
22 episodes 29 September 2019 - 26 April 2020
 
NCIS: Los Angeles - Season 12 Season 12
18 episodes 8 November 2020 - 23 May 2021
 
NCIS: Los Angeles - Season 13 Season 13
22 episodes 10 October 2021 - 22 May 2022
 
NCIS: Los Angeles - Season 14 Season 14
21 episodes 9 October 2022 - 21 May 2023
 
