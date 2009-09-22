Menu
NCIS: Los Angeles All seasons
NCIS: Los Angeles
16+
Production year
2009
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
CBS
Series rating
7.1
Rate
10
votes
6.8
IMDb
Write review
All seasons of "NCIS: Los Angeles"
Season 1
24 episodes
22 September 2009 - 25 May 2010
Season 2
24 episodes
21 September 2010 - 17 May 2011
Season 3
24 episodes
20 September 2011 - 15 May 2012
Season 4
24 episodes
25 September 2012 - 14 May 2013
Season 5
24 episodes
24 September 2013 - 13 May 2014
Season 6
24 episodes
29 September 2014 - 18 May 2015
Season 7
24 episodes
21 September 2015 - 2 May 2016
Season 8
24 episodes
25 September 2016 - 14 May 2017
Season 9
24 episodes
1 October 2017 - 20 May 2018
Season 10
24 episodes
30 September 2018 - 19 May 2019
Season 11
22 episodes
29 September 2019 - 26 April 2020
Season 12
18 episodes
8 November 2020 - 23 May 2021
Season 13
22 episodes
10 October 2021 - 22 May 2022
Season 14
21 episodes
9 October 2022 - 21 May 2023
