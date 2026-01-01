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Kinoafisha TV Shows Narcos Seasons Season 2 Cast and roles

Season 2 Cast of the Series Narcos (2016)

"Narcos" cast All info
Wagner Moura
Wagner Moura
Pablo Escobar Boyd Holbrook
Boyd Holbrook
Steve Murphy Pedro Pascal
Pedro Pascal
Javier Peña Damián Alcázar
Damián Alcázar
Paulina Gaitán
Paulina Gaitán
Tata Escobar
Bruno Bichir
Fernando Duque Raúl Méndez
Raúl Méndez
César Gaviria Maurice Compte
Maurice Compte
Horacio Carrillo
Francisco Denis
Miguel Rodríguez Orejuela
Paulina García
Hermilda Gaviria Manolo Cardona
Manolo Cardona
Joanna Christie
Connie Murphy
Eric Lange
Eric Lange
Bill Stechner Alberto Ammann
Alberto Ammann
Florencia Lozano
Claudia Messina
Diego Cataño
Diego Cataño
La Quica
Leynar Gomez
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