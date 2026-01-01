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Kinoafisha TV Shows Narcos Seasons Season 1 Cast and roles

Season 1 Cast of the Series Narcos (2015)

"Narcos" cast All info
Wagner Moura
Wagner Moura
Pablo Escobar Boyd Holbrook
Boyd Holbrook
Steve Murphy Pedro Pascal
Pedro Pascal
Javier Peña
Joanna Christie
Connie Murphy
Raúl Méndez
Raúl Méndez
César Gaviria Maurice Compte
Maurice Compte
Horacio Carrillo Diego Cataño
Diego Cataño
La Quica Manolo Cardona
Manolo Cardona
Jorge A. Jimenez
Poison
André Mattos
André Mattos
Jorge Luis Ochoa Paulina Gaitán
Paulina Gaitán
Tata Escobar
Roberto Urbina
Fabio Ochoa
Paulina García
Hermilda Gaviria Alberto Ammann
Alberto Ammann
Bruno Bichir
Fernando Duque
Patrick St. Esprit
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