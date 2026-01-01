Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Narcos
Seasons
Season 1
Cast and roles
Season 1 Cast of the Series Narcos (2015)
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Similar
Filming locations
"Narcos" cast
All info
Wagner Moura
Pablo Escobar
Boyd Holbrook
Steve Murphy
Pedro Pascal
Javier Peña
Joanna Christie
Connie Murphy
Raúl Méndez
César Gaviria
Maurice Compte
Horacio Carrillo
Diego Cataño
La Quica
Manolo Cardona
Jorge A. Jimenez
Poison
André Mattos
Jorge Luis Ochoa
Paulina Gaitán
Tata Escobar
Roberto Urbina
Fabio Ochoa
Paulina García
Hermilda Gaviria
Alberto Ammann
Bruno Bichir
Fernando Duque
Patrick St. Esprit
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree