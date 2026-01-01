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Kinoafisha TV Shows Narcos Awards

"Narcos" updates

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Golden Globes, USA 2016 Golden Globes, USA 2016
Best Television Series - Drama
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Main Title Design
Nominee
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2016 BAFTA Awards 2016
Best International
Nominee
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