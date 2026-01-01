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Golden Globes, USA 2016
Best Television Series - Drama
Nominee
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Original Main Title Theme Music
Nominee
Outstanding Main Title Design
Nominee
Outstanding Main Title Design
Nominee
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
BAFTA Awards 2016
Best International
Nominee
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