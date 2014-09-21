Menu
Mr. Pickles All seasons
Mr. Pickles
18+
Production year
2014
Country
USA
Episode duration
15 minutes
TV channel
Adult Swim
Series rating
6.8
Rate
11
votes
7.3
IMDb
Write review
All seasons of "Mr. Pickles"
Season 1
10 episodes
21 September 2014 - 23 November 2014
Season 2
10 episodes
17 April 2016 - 26 June 2016
Season 3
10 episodes
25 February 2018 - 25 March 2018
Season 4
10 episodes
17 November 2019 - 19 January 2020
