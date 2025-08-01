Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Mr. Mercedes Articles

Статьи о сериале «Mr. Mercedes»

Статьи о сериале «Mr. Mercedes» All info
Кадр из фильма «Жизнь Чака»
Когда ужастики уже надоели: экранизации Стивена Кинга, в которых нет и следа хоррора В арсенале короля ужасов есть еще много чего интересного кроме злобного Пеннивайза.
Write review
1 August 2025 18:36
Писатель чудом не пострадал: вступительная сцена одного из самых недооценённых сериалов по Кингу основана на кошмарном реальном ЧП
Писатель чудом не пострадал: вступительная сцена одного из самых недооценённых сериалов по Кингу основана на кошмарном реальном ЧП Десятки погибших, еще больше раненых.
Write review
27 July 2025 19:05
Стивен Кинг
Фильмы-ужастики забрали всю славу: топ-5 сериалов-адаптаций Стивена Кинга, о которых все почему-то быстро забыли Если вы думали, что среди всех адаптаций Кинга найдется только парочка телешоу, у нас для вас есть новости.
1 comment
28 May 2025 16:40
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more