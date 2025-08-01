Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Mr. Mercedes
Articles
Статьи о сериале «Mr. Mercedes»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Статьи о сериале «Mr. Mercedes»
All info
Когда ужастики уже надоели: экранизации Стивена Кинга, в которых нет и следа хоррора
В арсенале короля ужасов есть еще много чего интересного кроме злобного Пеннивайза.
Write review
1 August 2025 18:36
Писатель чудом не пострадал: вступительная сцена одного из самых недооценённых сериалов по Кингу основана на кошмарном реальном ЧП
Десятки погибших, еще больше раненых.
Write review
27 July 2025 19:05
Фильмы-ужастики забрали всю славу: топ-5 сериалов-адаптаций Стивена Кинга, о которых все почему-то быстро забыли
Если вы думали, что среди всех адаптаций Кинга найдется только парочка телешоу, у нас для вас есть новости.
1 comment
28 May 2025 16:40
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree