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Season 1 Cast of the Series The Bridge (2018)
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"The Bridge" cast
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Oksana Bazilevich
Olga Albanova
Ingeborga Dapkunaite
Andrey Astrakhantsev
Khelga Filippova
Vladimir Chernyshov
Guido Kangur
Mikhail Yeliseyev
Nikolay Danilov
Aleksandr Kuykka
Vitaly Kovalenko
Andrey Vasilevitsj Feskov
Aleksandr Marushev
Aleksey Mitin
Alyona Kuchkova
Vladimir Krylov
Mikhail Porechenkov
Tatyana Ryabokon
Kristjan Sarv
Andrius Paulavicius
Mikhail Luchko
Vadim Skvirsky
Elina Pähklimägi
Pavel Stont
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