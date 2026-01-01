Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Monsterland Soundtrack

Soundtrack from "Monsterland"

Music from "Monsterland" All info
Monsterland (Original Series Soundtrack)
Monsterland (Original Series Soundtrack) 28 tracks. Густаво Сантаолайя, Густаво Сантаолайя, Juan Luqui
Listen
Title Artist Time
1 Dizzy Густаво Сантаолайя 0:59
2 Hurting Beast Густаво Сантаолайя 1:29
3 Getting Ready Густаво Сантаолайя 1:31
4 Solitude Густаво Сантаолайя 2:07
5 Overslept Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя 0:39
6 He’s Outside Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя 1:12
7 One by One Густаво Сантаолайя 2:26
8 Horroris Causa Густаво Сантаолайя 0:54
9 Locked in Your Soul Густаво Сантаолайя 2:10
10 Chasing Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя 1:12
11 The Fall Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя 0:37
12 Penumbra Густаво Сантаолайя 0:48
13 In Solitude Густаво Сантаолайя 2:47
14 Dragged Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя 0:58
15 Gasping Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя 0:39
16 Playing in the Tub Густаво Сантаолайя 2:04
17 Into the Dark Густаво Сантаолайя 2:30
18 Reach for the Light Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя 1:24
19 Reactions Густаво Сантаолайя 1:29
20 Unbearable Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя 1:06
21 What’s Left Густаво Сантаолайя 2:25
22 On the Move Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя 1:34
23 Only Solitude Густаво Сантаолайя 1:10
24 Once Again Wrong Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя 1:20
25 In Another Life Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя 0:47
26 Late Густаво Сантаолайя 2:03
27 Where Is He? Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя 0:51
28 In the Shadows Густаво Сантаолайя 3:12
Listen to songs from "Monsterland" (2020) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Monsterland" in different languages are free for listening online.
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Evil Dead Burn
Evil Dead Burn
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more