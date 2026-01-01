|Title
|Artist
|Time
|1
|Dizzy
|Густаво Сантаолайя
|0:59
|2
|Hurting Beast
|Густаво Сантаолайя
|1:29
|3
|Getting Ready
|Густаво Сантаолайя
|1:31
|4
|Solitude
|Густаво Сантаолайя
|2:07
|5
|Overslept
|Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя
|0:39
|6
|He’s Outside
|Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя
|1:12
|7
|One by One
|Густаво Сантаолайя
|2:26
|8
|Horroris Causa
|Густаво Сантаолайя
|0:54
|9
|Locked in Your Soul
|Густаво Сантаолайя
|2:10
|10
|Chasing
|Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя
|1:12
|11
|The Fall
|Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя
|0:37
|12
|Penumbra
|Густаво Сантаолайя
|0:48
|13
|In Solitude
|Густаво Сантаолайя
|2:47
|14
|Dragged
|Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя
|0:58
|15
|Gasping
|Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя
|0:39
|16
|Playing in the Tub
|Густаво Сантаолайя
|2:04
|17
|Into the Dark
|Густаво Сантаолайя
|2:30
|18
|Reach for the Light
|Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя
|1:24
|19
|Reactions
|Густаво Сантаолайя
|1:29
|20
|Unbearable
|Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя
|1:06
|21
|What’s Left
|Густаво Сантаолайя
|2:25
|22
|On the Move
|Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя
|1:34
|23
|Only Solitude
|Густаво Сантаолайя
|1:10
|24
|Once Again Wrong
|Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя
|1:20
|25
|In Another Life
|Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя
|0:47
|26
|Late
|Густаво Сантаолайя
|2:03
|27
|Where Is He?
|Густаво Сантаолайя, Juan Luqui / Густаво Сантаолайя
|0:51
|28
|In the Shadows
|Густаво Сантаолайя
|3:12