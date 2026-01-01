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Kinoafisha TV Shows Modern Love Soundtrack

Soundtrack from "Modern Love"

Music from "Modern Love" All info
Modern Love: Season 2 (Amazon Original Series Soundtrack)
Modern Love: Season 2 (Amazon Original Series Soundtrack) 22 tracks. Gary Clark, Джон Карни, Jay Wadley, Rosie Carney, Andy Shauf, Chong the Nomad, Skye, Gary Clark, Nerina Pallot, Brian Byrne, John Byrne, Джон Карни, Nerina Pallot, Gary Clark, Джон Карни, Gary Clark, Gregor Philp, Джон Карни, Gary Clark, Gregor Philp, ANDERMO
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Modern Love: Season 1 (Music From the Amazon Original Series)
Modern Love: Season 1 (Music From the Amazon Original Series) 13 tracks. , Gary Clark, Джон Карни, Nerina Pallot, Gary Clark, Goldfrapp, Gaz Coombes, Энн Хэтэуэй, Robert John Ardiff, Thomas Dybdahl, Lera Lynn, Регина Спектор, The Divine Comedy, Gary Clark, Джон Карни
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Title Artist Time
1 Setting Sail 2021 Gary Clark, Джон Карни / Джон Карни 3:03
2 Landscapes Jay Wadley 1:19
3 Perfect Perfect Rosie Carney / Gary Clark 3:21
4 Just Leave, Please Jay Wadley 1:36
5 Break My Silence Andy Shauf 3:44
6 The Kiss Jay Wadley 0:52
7 Forward Chong the Nomad 2:44
8 Good For Both of Us Jay Wadley 2:20
9 All Frequencies Low Skye 3:50
10 Worst Fears Jay Wadley 2:08
11 Fire Gary Clark 3:36
12 Setting Sail (Nerina Pallot Version) Nerina Pallot / Джон Карни 2:10
13 Flirting On a Train Brian Byrne 1:56
14 Meet Cute John Byrne, Джон Карни / Gary Clark 3:14
15 Bedrooms Gary Clark / Jay Wadley 1:05
16 Lockdown Dublin Nerina Pallot, Gary Clark, Джон Карни / Джон Карни 2:54
17 Michael Gary Clark 2:14
18 Christmas Gary Clark, Gregor Philp / Gregor Philp 3:50
19 Breakfast Gary Clark, Gregor Philp / Gregor Philp 1:09
20 Home Again Gary Clark, Gregor Philp / Gregor Philp 3:45
21 Moonstone Джон Карни, Gary Clark, Gregor Philp / Джон Карни 1:02
22 Setting Sail (Andermo Version) ANDERMO / Джон Карни 1:59
Listen to songs from "Modern Love" (2019) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Modern Love" in different languages are free for listening online.
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