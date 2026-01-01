|Title
|Artist
|Time
|1
|Setting Sail 2021
|Gary Clark, Джон Карни / Джон Карни
|3:03
|2
|Landscapes
|Jay Wadley
|1:19
|3
|Perfect Perfect
|Rosie Carney / Gary Clark
|3:21
|4
|Just Leave, Please
|Jay Wadley
|1:36
|5
|Break My Silence
|Andy Shauf
|3:44
|6
|The Kiss
|Jay Wadley
|0:52
|7
|Forward
|Chong the Nomad
|2:44
|8
|Good For Both of Us
|Jay Wadley
|2:20
|9
|All Frequencies Low
|Skye
|3:50
|10
|Worst Fears
|Jay Wadley
|2:08
|11
|Fire
|Gary Clark
|3:36
|12
|Setting Sail (Nerina Pallot Version)
|Nerina Pallot / Джон Карни
|2:10
|13
|Flirting On a Train
|Brian Byrne
|1:56
|14
|Meet Cute
|John Byrne, Джон Карни / Gary Clark
|3:14
|15
|Bedrooms
|Gary Clark / Jay Wadley
|1:05
|16
|Lockdown Dublin
|Nerina Pallot, Gary Clark, Джон Карни / Джон Карни
|2:54
|17
|Michael
|Gary Clark
|2:14
|18
|Christmas
|Gary Clark, Gregor Philp / Gregor Philp
|3:50
|19
|Breakfast
|Gary Clark, Gregor Philp / Gregor Philp
|1:09
|20
|Home Again
|Gary Clark, Gregor Philp / Gregor Philp
|3:45
|21
|Moonstone
|Джон Карни, Gary Clark, Gregor Philp / Джон Карни
|1:02
|22
|Setting Sail (Andermo Version)
|ANDERMO / Джон Карни
|1:59