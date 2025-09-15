Menu
Статьи о сериале «Modern Family»

Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли
Телеакадемии такое не забудут: актрисы, которые так и не получили «Эмми» за свои культовые роли В сердцах фанатов эти перформансы остались намного дольше, чем сами победители престижной премии.
15 September 2025 17:09
Кадр из сериала «Дрянь»
Настоящее сценарное мастерство: топ-5 эпизодов любимых ситкомов, которые фанаты засматривают до дыр И с каждым новым просмотром они становятся только лучше.
14 July 2025 13:17
Кадры из сериалов «Американская семейка» и «Офис»
У создателей «Американской семейки» изначально была другая задумка с форматом шоу — оно должно было быть похоже на «Офис» Главного героя из сериала в итоге вырезали, но стилистику жанра все-таки сохранили.
29 May 2025 20:30
