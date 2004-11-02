Menu
"Moya prekrasnaya nyanya" season 1 all episodes
Новая работа
Season 1 / Episode 1 2 November 2004
Первое свидание
Season 1 / Episode 2 3 November 2004
Маленький курильщик
Season 1 / Episode 3 4 November 2004
Свадьба
Season 1 / Episode 4 5 November 2004
Личные дела
Season 1 / Episode 5 9 November 2004
Моя прекрасная няня
Season 1 / Episode 6 10 November 2004
Топ-модели
Season 1 / Episode 7 11 November 2004
Женитьба водителя
Season 1 / Episode 8 12 November 2004
Бабушкин песец
Season 1 / Episode 9 15 November 2004
Лучший дворецкий
Season 1 / Episode 10 16 November 2004
Буря в ясный день
Season 1 / Episode 11 17 November 2004
Выбор Виктории
Season 1 / Episode 12 18 November 2004
Семейный водопровод
Season 1 / Episode 13 19 November 2004
Миндалины
Season 1 / Episode 14 22 November 2004
Ода Николаю Баскову
Season 1 / Episode 15 23 November 2004
Рождение звезды
Season 1 / Episode 16 24 November 2004
Шоу продолжается
Season 1 / Episode 17 25 November 2004
Меркантильная Вика
Season 1 / Episode 18 26 November 2004
Физкульт-привет
Season 1 / Episode 19 29 November 2004
Девочки-припевочки
Season 1 / Episode 20 30 November 2004
Совет да любовь
Season 1 / Episode 21 1 December 2004
Снова в школу
Season 1 / Episode 22 2 December 2004
Няня в законе
Season 1 / Episode 23 3 December 2004
Выгодное дело
Season 1 / Episode 24 6 December 2004
Новая старая звезда
Season 1 / Episode 25 7 December 2004
Episode description

В 1 сезоне 19 серии сериала «Моя прекрасная няня» главная героиня пытается помочь Маше сдать зачет по физической культуре. По ходу дела становится понятно, что преподавательница Маши прекрасно знает Вику и даже учила ее в старшей школе.

