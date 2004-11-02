Moya prekrasnaya nyanya 2004 - 2009 episode 17 season 1
"Moya prekrasnaya nyanya" season 1 all episodes
Новая работа
Season 1 / Episode 12 November 2004
Первое свидание
Season 1 / Episode 23 November 2004
Маленький курильщик
Season 1 / Episode 34 November 2004
Свадьба
Season 1 / Episode 45 November 2004
Личные дела
Season 1 / Episode 59 November 2004
Моя прекрасная няня
Season 1 / Episode 610 November 2004
Топ-модели
Season 1 / Episode 711 November 2004
Женитьба водителя
Season 1 / Episode 812 November 2004
Бабушкин песец
Season 1 / Episode 915 November 2004
Лучший дворецкий
Season 1 / Episode 1016 November 2004
Буря в ясный день
Season 1 / Episode 1117 November 2004
Выбор Виктории
Season 1 / Episode 1218 November 2004
Семейный водопровод
Season 1 / Episode 1319 November 2004
Миндалины
Season 1 / Episode 1422 November 2004
Ода Николаю Баскову
Season 1 / Episode 1523 November 2004
Рождение звезды
Season 1 / Episode 1624 November 2004
Шоу продолжается
Season 1 / Episode 1725 November 2004
Меркантильная Вика
Season 1 / Episode 1826 November 2004
Физкульт-привет
Season 1 / Episode 1929 November 2004
Девочки-припевочки
Season 1 / Episode 2030 November 2004
Совет да любовь
Season 1 / Episode 211 December 2004
Снова в школу
Season 1 / Episode 222 December 2004
Няня в законе
Season 1 / Episode 233 December 2004
Выгодное дело
Season 1 / Episode 246 December 2004
Новая старая звезда
Season 1 / Episode 257 December 2004
Episode description
В 1 сезоне 17 серии сериала «Моя прекрасная няня» продюсер предлагает Виктории стать постановщиком школьного спектакля для Ксюши. Однако по ходу развития событий он настолько увлекается этим, что сам начинает режиссировать представление...
