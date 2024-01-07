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Miss Scarlet and the Duke 2020, season 4

Miss Scarlet and the Duke season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Miss Scarlet and the Duke Seasons Season 4
Miss Scarlet and The Duke 12+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 7 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Miss Scarlet and the Duke" season 4 description

В 4 сезоне сериала «Мисс Скарлет и Герцог» продолжается история молодой девушки, которая похоронила отца, оставившего свою единственную дочь без гроша за душой.  Элиза живет во времена, кода брак является единственным способом финансовой безопасности для юной леди. Элизе от отца досталось сыскное агентство. В Лондоне в викторианскую эпоху молодой девушке начать свое дело не так-то просто. Ей нужно заручиться поддержкой партнера, желательно мужского пола. Такой человек находится, и Элиза погружается в разгадывание тайн. Она сталкивается с конкуренцией и привлекает внимание инспектора Уильяма Веллингтона...

Series rating

7.5
Rate 22 votes
7.7 IMDb

Miss Scarlet and the Duke List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Season 7
Elysium
Season 4 Episode 1
7 January 2024
Six Feet Under
Season 4 Episode 2
7 January 2024
Origins
Season 4 Episode 3
7 January 2024
The Diamond Feather
Season 4 Episode 4
7 January 2024
The Calling
Season 4 Episode 5
7 January 2024
The Fugitive
Season 4 Episode 6
7 January 2024
TV series release schedule
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