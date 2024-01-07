Miss Scarlet and The Duke 12+
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 7 January 2024
Production year 2024
Number of episodes 6
Runtime 6 hours 0 minute
"Miss Scarlet and the Duke" season 4 description
В 4 сезоне сериала «Мисс Скарлет и Герцог» продолжается история молодой девушки, которая похоронила отца, оставившего свою единственную дочь без гроша за душой. Элиза живет во времена, кода брак является единственным способом финансовой безопасности для юной леди. Элизе от отца досталось сыскное агентство. В Лондоне в викторианскую эпоху молодой девушке начать свое дело не так-то просто. Ей нужно заручиться поддержкой партнера, желательно мужского пола. Такой человек находится, и Элиза погружается в разгадывание тайн. Она сталкивается с конкуренцией и привлекает внимание инспектора Уильяма Веллингтона...
Miss Scarlet and the Duke List of episodesTV series release schedule
Elysium
Season 4 Episode 1
Six Feet Under
Season 4 Episode 2
Origins
Season 4 Episode 3
The Diamond Feather
Season 4 Episode 4
The Calling
Season 4 Episode 5
The Fugitive
Season 4 Episode 6