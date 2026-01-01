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BAFTA Awards 2011
Supporting Actress
Winner
Best Production Design
Winner
Best Drama Series
Nominee
Best Drama Series
Nominee
Best Original Television Music
Nominee
Supporting Actor
Nominee
BAFTA Awards 2010
Best Drama Series
Winner
Best Titles
Nominee
BAFTA Awards 2012
Best Drama Series
Nominee
Best Drama Series
Nominee
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