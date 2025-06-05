Menu
TV Shows
Кто-нибудь, дайте им второй шанс: топ-5 закрытых научно-фантастических сериалов, которые заслуживают перезапуск
В то время как другие шоу, уже давно скатившиеся в пропасть, продолжают жить на телевидении, об этих сериалах все уже давно забыли — и зря.
5 June 2025 17:09
Его Саймона полюбил весь мир, его Рамси весь мир возненавидел: 5 ярких ролей Ивана Реона без «Отбросов» и «Игры престолов»
От забитого социофоба до маньяка-психопата: он справляется с любой задачей режиссеров.
19 May 2025 08:56
В «Игре престолов» снялись целых 6 актеров из «Отбросов»: 3 назовёте легко, а вот от остальных — ахнете
Причем некоторым из них достались до боли похожие друг на друга роли.
25 February 2025 10:23
