|Title
|Artist
|Time
|1
|It's My Life
|Dr. Alban
|4:01
|2
|Сладкий притон
|невиди́мка
|2:54
|3
|Люби меня люби
|Отпетые Мошенники
|4:05
|4
|Симона
|Владимир Кузьмин
|4:08
|5
|Как на войне
|Агата Кристи
|4:05
|6
|Не сыпь мне соль на рану
|Вячеслав Добрынин
|6:02
|7
|Зурбаган
|Владимир Пресняков (Мл.)
|5:14
|8
|Белая ночь
|Виктор Салтыков
|4:16
|9
|Истерика
|Агата Кристи
|2:59
|10
|Люби меня люби
|гречка
|3:07
|11
|Ничего не говори
|Рок-Острова
|4:21
|12
|Мой ненаглядный
|Татьяна Буланова
|4:00
|13
|Ты не верь слезам
|Шура
|3:12
|14
|Моё гетто под окном
|невиди́мка
|3:20
|15
|Нисхождение
|Агата Кристи
|4:38
|16
|Дыхание
|Вячеслав Бутусов
|5:21
|17
|Set for Glory
|Richard Myhill
|2:48