Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha TV Shows Mindhunter Articles

Статьи о сериале «Mindhunter»

Статьи о сериале «Mindhunter» All info
Процесс уже пошел: «Охотник за разумом» все-таки получит продолжение — культовый детектив от Netflix превратят в кино
Процесс уже пошел: «Охотник за разумом» все-таки получит продолжение — культовый детектив от Netflix превратят в кино А ведь уже казалось, что надежды нет.
1 comment
19 June 2025 17:38
Шесть лет ожидания не предел: фанаты этого шедеврального детектива все еще ждут вестей от Netflix
Шесть лет ожидания не предел: фанаты этого шедеврального детектива все еще ждут вестей от Netflix История оборвалась на втором сезоне, так и не получив продолжения. 
1 comment
16 June 2025 08:27
Янковский
«Настоящий детектив» в готической Абхазии: второй «Фишер» только вышел, а уже удостоился сравнения с легендой От отсылок к Финчеру до копирования Пиццолатто.
Write review
31 May 2025 17:09
Детективы ФБР из "Охотников за разумом"
Вынудили Финчера снимать новую «Игру в кальмара»? Почему Netflix закрыл «Охотников за разумом» Режиссер был бы рад завершить историю.
1 comment
8 February 2025 07:29
Кадр из сериала «Охотники за разумом»
Страшная и правдивая история о маньяках: отличный сериал Netflix, который объясняет, почему они убивают Недооцененный проект от самого Дэвида Финчера.
2 comments
5 February 2025 14:15
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more