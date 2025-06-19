Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Mindhunter
Articles
Статьи о сериале «Mindhunter»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Статьи о сериале «Mindhunter»
All info
Процесс уже пошел: «Охотник за разумом» все-таки получит продолжение — культовый детектив от Netflix превратят в кино
А ведь уже казалось, что надежды нет.
1 comment
19 June 2025 17:38
Шесть лет ожидания не предел: фанаты этого шедеврального детектива все еще ждут вестей от Netflix
История оборвалась на втором сезоне, так и не получив продолжения.
1 comment
16 June 2025 08:27
«Настоящий детектив» в готической Абхазии: второй «Фишер» только вышел, а уже удостоился сравнения с легендой
От отсылок к Финчеру до копирования Пиццолатто.
Write review
31 May 2025 17:09
Вынудили Финчера снимать новую «Игру в кальмара»? Почему Netflix закрыл «Охотников за разумом»
Режиссер был бы рад завершить историю.
1 comment
8 February 2025 07:29
Страшная и правдивая история о маньяках: отличный сериал Netflix, который объясняет, почему они убивают
Недооцененный проект от самого Дэвида Финчера.
2 comments
5 February 2025 14:15
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree