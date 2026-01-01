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Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Winner
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Comedy Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Lead Actress in a Comedy Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Nominee
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