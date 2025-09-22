Menu
Kinoafisha
TV Shows
Midnight Mass
Статьи о сериале «Midnight Mass»
All info
Отличные варианты на вечер после «Долгой прогулки»: 5 мини-сериалов Майка Флэнагана, которые не отпустят вас еще долго
Такое Стивен Кинг точно одобряет.
1 comment
22 September 2025 21:02
Для тех, кому хорроры по Кингу — «слишком страшно»: 5 уникальных ужастиков, которые не так напугают, как заставят задуматься
Оценят даже хейтеры жанра как такового.
26 August 2025 11:50
5 отличных хоррор-сериалов, которые точно зайдут фанатам Стивена Кинга
Некоторые из них получили похвалу и от культового писателя в том числе.
14 April 2025 15:42
Коротко и по делу: лучшие мини-сериалы, которые заслужили стать классикой своего времени (один даже оценил сам Кинг)
От захватывающей военной драмы до пугающего триллера.
9 April 2025 16:11
Стивен Кинг ручается за то, что вам понравится этот хоррор-сериал — посмотреть его можно на Нетфликсе
Писатель в очередной раз оказал поддержку коллегам — и похвалил режиссера, с которым поработает уже совсем скоро.
1 comment
23 December 2024 20:32
