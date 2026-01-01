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Season 3 Cast of the Series Merlin (2010)
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"Merlin" cast
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John Hurt
Colin Morgan
Merlin
Bradley James
Arthur
Michael Jenn
Pauline Collins
Katie McGrath
Morgana
Harry Melling
Angel Coulby
Michael Cronin
Rupert Young
Ian Burfield
Eddie Marsan
Georgia King
Anthony Head
Richard Wilson
Gaius
Emilia Fox
Simon Williams
Karl Johnson
Mark Williams
Miriam Margolyes
Trevor Sellers
Eoin Macken
Alice Patten
Adetomiwa Edun
Bill Thomas
Ian Peck
Tom Ellis
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