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Kinoafisha TV Shows Merlin Seasons Season 3 Cast and roles

Season 3 Cast of the Series Merlin (2010)

"Merlin" cast All info
John Hurt
John Hurt
Colin Morgan
Colin Morgan
Merlin Bradley James
Bradley James
Arthur
Michael Jenn
Pauline Collins
Katie McGrath
Katie McGrath
Morgana Harry Melling
Harry Melling
Angel Coulby
Michael Cronin
Rupert Young
Ian Burfield
Eddie Marsan
Eddie Marsan
Georgia King
Georgia King
Anthony Head
Anthony Head
Richard Wilson
Gaius
Emilia Fox
Emilia Fox
Simon Williams
Simon Williams
Karl Johnson
Mark Williams
Mark Williams
Miriam Margolyes
Miriam Margolyes
Trevor Sellers
Eoin Macken
Eoin Macken
Alice Patten
Adetomiwa Edun
Bill Thomas
Ian Peck
Ian Peck
Tom Ellis
Tom Ellis
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