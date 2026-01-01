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Kinoafisha TV Shows Merlin Awards

"Merlin" updates

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Golden Globes, USA 1999 Golden Globes, USA 1999
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
 Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998 Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Art Direction for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Costume Design for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Art Direction for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Writing for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Miniseries
Nominee
 Outstanding Miniseries
Nominee
 Outstanding Casting for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Casting for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Directing for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Music Composition for a Miniseries or a Movie (Dramatic Underscore)
Nominee
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
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