Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Merlin
Awards
"Merlin" updates
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Quotes
Filming locations
All info
Golden Globes, USA 1999
Best Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Performance by an Actress in a Miniseries or a Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actress in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Best Supporting Actor in a Series, Miniseries or Motion Picture Made for Television
Nominee
Primetime Emmy Awards 1998
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Art Direction for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Costume Design for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Art Direction for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Special Visual Effects for a Miniseries or a Movie
Winner
Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special
Winner
Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Writing for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Miniseries
Nominee
Outstanding Miniseries
Nominee
Outstanding Casting for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Casting for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Cinematography for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Directing for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Music Composition for a Miniseries or a Movie (Dramatic Underscore)
Nominee
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries or a Movie
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree