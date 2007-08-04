Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Masters of Science Fiction 2007, season 1
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Kinoafisha
TV Shows
Masters of Science Fiction
Seasons
Season 1
Masters of Science Fiction
16+
Original title
Season 1
Title
Сезон 1
Season premiere
4 August 2007
Production year
2007
Number of episodes
6
Runtime
4 hours 18 minutes
Series rating
7.1
Rate
20
votes
6.7
IMDb
"Masters of Science Fiction" season 1 list of episodes.
TV series release schedule
Season 1
A Clean Escape
Season 1
Episode 1
4 August 2007
The Awakening
Season 1
Episode 2
11 August 2007
Jerry Was a Man
Season 1
Episode 3
18 August 2007
The Discarded
Season 1
Episode 4
25 August 2007
Little Brother
Season 1
Episode 5
2 December 2007
Watchbird
Season 1
Episode 6
9 December 2007
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree