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Kinoafisha TV Shows The Punisher Soundtrack

Soundtrack from "The Punisher"

Music from "The Punisher" All info
The Punisher (Original Soundtrack)
The Punisher (Original Soundtrack) 21 tracks. Тайлер Бейтс
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The Punisher: Season 2 (Original Soundtrack)
The Punisher: Season 2 (Original Soundtrack) 21 tracks. Тайлер Бейтс
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Title Artist Time
1 The Punisher Main Title Тайлер Бейтс 1:16
2 Quiet Reflection Тайлер Бейтс 1:44
3 The Runaround Тайлер Бейтс 3:11
4 Dig Deep Тайлер Бейтс 1:16
5 Misdirection Тайлер Бейтс 1:50
6 Lewis Gets the Boot Тайлер Бейтс 2:05
7 Rampage Тайлер Бейтс 1:14
8 Billy Motivates Тайлер Бейтс 1:18
9 Hiding Evidence Тайлер Бейтс 2:27
10 Judas Тайлер Бейтс 4:10
11 Family Dinner Тайлер Бейтс 1:20
12 Just in Time Тайлер Бейтс 1:56
13 Made an Enemy Тайлер Бейтс 1:14
14 Keep It Running Тайлер Бейтс 1:41
15 Escape the Base Тайлер Бейтс 3:45
16 Like a Soldier Тайлер Бейтс 2:18
17 Heads Will Roll Тайлер Бейтс 1:59
18 Frank's Choice Тайлер Бейтс 3:37
19 Billy's Lair Тайлер Бейтс 1:52
20 No More War to Fight Тайлер Бейтс 1:39
21 The Punisher End Title Тайлер Бейтс 1:11
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