|Title
|Artist
|Time
|1
|The Punisher Main Title
|Тайлер Бейтс
|1:16
|2
|Quiet Reflection
|Тайлер Бейтс
|1:44
|3
|The Runaround
|Тайлер Бейтс
|3:11
|4
|Dig Deep
|Тайлер Бейтс
|1:16
|5
|Misdirection
|Тайлер Бейтс
|1:50
|6
|Lewis Gets the Boot
|Тайлер Бейтс
|2:05
|7
|Rampage
|Тайлер Бейтс
|1:14
|8
|Billy Motivates
|Тайлер Бейтс
|1:18
|9
|Hiding Evidence
|Тайлер Бейтс
|2:27
|10
|Judas
|Тайлер Бейтс
|4:10
|11
|Family Dinner
|Тайлер Бейтс
|1:20
|12
|Just in Time
|Тайлер Бейтс
|1:56
|13
|Made an Enemy
|Тайлер Бейтс
|1:14
|14
|Keep It Running
|Тайлер Бейтс
|1:41
|15
|Escape the Base
|Тайлер Бейтс
|3:45
|16
|Like a Soldier
|Тайлер Бейтс
|2:18
|17
|Heads Will Roll
|Тайлер Бейтс
|1:59
|18
|Frank's Choice
|Тайлер Бейтс
|3:37
|19
|Billy's Lair
|Тайлер Бейтс
|1:52
|20
|No More War to Fight
|Тайлер Бейтс
|1:39
|21
|The Punisher End Title
|Тайлер Бейтс
|1:11