Spidey y sus sorprendentes amigos 2021, season 2

Spidey y sus sorprendentes amigos season 2 poster
Spidey and His Amazing Friends 6+
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 19 August 2022
Production year 2022
Number of episodes 58
Runtime 12 hours 34 minutes
"Spidey y sus sorprendentes amigos" season 2 description

Во 2 сезоне сериала «Паучок и его удивительные друзья» молодой Питер Паркер раньше всегда работал самостоятельно. Но теперь он узнает, каким всесильным можно стать вместе с верными соратниками. Паучок и его приятели Майлз Моралес и Гвен Стейси, у которых теперь тоже есть сверхспособности после укуса паука, объединились с Халком, Черной Пантерой и Мисс Марвел. В таком составе они без труда одержат верх над Носорогом, Доктором Осьминогом, Зеленым гоблином, а также другими злодеями. Команда борцов за добро по-настоящему непобедима. Их ожидает много новых удивительных приключений.

Series rating

5.5
Rate 13 votes
5.8 IMDb

Spidey y sus sorprendentes amigos List of episodes

TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Electro's Gotta Glow
Season 2 Episode 1
19 August 2022
Black Cat Chaos
Season 2 Episode 2
19 August 2022
Lights Out
Season 2 Episode 3
26 August 2022
Sandman Won't Share
Season 2 Episode 4
26 August 2022
Bootsie's Day Out
Season 2 Episode 5
2 September 2022
Trouble at Tony's
Season 2 Episode 6
2 September 2022
Sonic Boom Boom
Season 2 Episode 7
16 September 2022
Mini Golf Goof
Season 2 Episode 8
16 September 2022
Li'l Hulk
Season 2 Episode 9
29 September 2022
Surprise Party Surprise
Season 2 Episode 10
29 September 2022
Can't Stop Dancing
Season 2 Episode 11
14 October 2022
The Ant Thief
Season 2 Episode 12
14 October 2022
Sand Trapped
Season 2 Episode 13
21 October 2022
Too Much Fun
Season 2 Episode 14
21 October 2022
Halted Holiday
Season 2 Episode 15
11 November 2022
Merry Spidey Christmas
Season 2 Episode 16
11 November 2022
An Egg-cellent Adventure
Season 2 Episode 17
9 December 2022
The Hangout Headache
Season 2 Episode 18
9 December 2022
Follow that Sea Monster!
Season 2 Episode 19
16 December 2022
It's Bad to be Gooed
Season 2 Episode 20
16 December 2022
Liberty on the Loose
Season 2 Episode 21
6 January 2023
Green Goblin's Dino Disaster
Season 2 Episode 22
6 January 2023
Spidey Tidies Up
Season 2 Episode 23
27 January 2023
Oh No, Tomatoes!
Season 2 Episode 24
27 January 2023
Clean Power
Season 2 Episode 25
10 February 2023
Doc Ock & The Rocktobots
Season 2 Episode 26
10 February 2023
Pirate Plunder Blunder
Season 2 Episode 27
24 February 2023
Bad Bot
Season 2 Episode 28
24 February 2023
Spin Saves the Day
Season 2 Episode 29
17 March 2023
Water Woes
Season 2 Episode 30
17 March 2023
Tunnel Trouble
Season 2 Episode 31
24 March 2023
Mystery on Goblin Island
Season 2 Episode 32
24 March 2023
The Maltese Kitten
Season 2 Episode 33
14 April 2023
A Day With Black Panther
Season 2 Episode 34
14 April 2023
The New Villain in Town
Season 2 Episode 35
28 April 2023
Spidey Cat
Season 2 Episode 36
28 April 2023
A Syrup Solution
Season 2 Episode 37
12 May 2023
Catch As Ant Can
Season 2 Episode 38
12 May 2023
Ock Tower
Season 2 Episode 39
26 May 2023
Outsmarted by Art
Season 2 Episode 40
26 May 2023
Super Scooter
Season 2 Episode 41
9 June 2023
The Lost Web Shooter
Season 2 Episode 42
9 June 2023
Catnap Caper
Season 2 Episode 43
7 July 2023
Bunny Bonanza
Season 2 Episode 44
7 July 2023
Dino-Rama
Season 2 Episode 45
11 August 2023
Daytime at Night
Season 2 Episode 46
11 August 2023
Stolen WEB-Quarters
Season 2 Episode 47
18 August 2023
Spideys in Space!
Season 2 Episode 48
18 August 2023
Hide & Seek
Season 2 Episode 49
25 August 2023
Whale of a Time
Season 2 Episode 50
25 August 2023
Rollin Rhino
Season 2 Episode 51
1 September 2023
The Octopus and the Kitty Cat
Season 2 Episode 52
1 September 2023
Go With the Lava Flow
Season 2 Episode 53
15 September 2023
An UnBEElievable Rosh Hashanah
Season 2 Episode 54
15 September 2023
Bootsie's Haunted Adventure
Season 2 Episode 55
29 September 2023
Too Many Tricks, Not Enough Treats
Season 2 Episode 56
29 September 2023
How to Train Your Doggy
Season 2 Episode 57
10 November 2023
Dome Alone
Season 2 Episode 58
10 November 2023
