Во 2 сезоне сериала «Паучок и его удивительные друзья» молодой Питер Паркер раньше всегда работал самостоятельно. Но теперь он узнает, каким всесильным можно стать вместе с верными соратниками. Паучок и его приятели Майлз Моралес и Гвен Стейси, у которых теперь тоже есть сверхспособности после укуса паука, объединились с Халком, Черной Пантерой и Мисс Марвел. В таком составе они без труда одержат верх над Носорогом, Доктором Осьминогом, Зеленым гоблином, а также другими злодеями. Команда борцов за добро по-настоящему непобедима. Их ожидает много новых удивительных приключений.