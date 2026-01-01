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Kinoafisha TV Shows Iron Fist Soundtrack

Soundtrack from "Iron Fist"

Music from "Iron Fist" All info
Iron Fist (Original Soundtrack)
Iron Fist (Original Soundtrack) 26 tracks. Moonbase, Trevor Morris
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Title Artist Time
1 Come Down Moonbase 2:48
2 Iron Fist Main Titles Trevor Morris 1:15
3 Bad Tea Trevor Morris 1:46
4 We Got You, Danny Trevor Morris 1:04
5 Medication Time Trevor Morris 2:34
6 Circus Bribe Trevor Morris 1:02
7 Circus Was in Town Trevor Morris 1:02
8 M&M Delivery Trevor Morris 1:25
9 The Iron Fist Trevor Morris 2:45
10 Dojo Intruders Trevor Morris 1:45
11 Close Trevor Morris 1:05
12 New Digs Trevor Morris 2:05
13 Brass Knuckles Trevor Morris 2:18
14 Unexpected Guests Trevor Morris 2:30
15 Gao DIY Trevor Morris 1:55
16 I Am the Weapon Trevor Morris 6:44
17 Please Stay Trevor Morris 2:20
18 The Gift of Anger Trevor Morris 2:48
19 Time Is Up, Danny Trevor Morris 2:04
20 Our Future Trevor Morris 2:05
21 New Duty Trevor Morris 2:10
22 Brother vs. Brother Trevor Morris 3:45
23 New Family Trevor Morris 1:19
24 Abandoned Academy Trevor Morris 1:37
25 The Battle Is Won Trevor Morris 7:37
26 Things Changed Trevor Morris 2:58
Listen to songs from "Iron Fist" (2017) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Iron Fist" in different languages are free for listening online.
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