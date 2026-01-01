|Title
|Artist
|Time
|1
|Come Down
|Moonbase
|2:48
|2
|Iron Fist Main Titles
|Trevor Morris
|1:15
|3
|Bad Tea
|Trevor Morris
|1:46
|4
|We Got You, Danny
|Trevor Morris
|1:04
|5
|Medication Time
|Trevor Morris
|2:34
|6
|Circus Bribe
|Trevor Morris
|1:02
|7
|Circus Was in Town
|Trevor Morris
|1:02
|8
|M&M Delivery
|Trevor Morris
|1:25
|9
|The Iron Fist
|Trevor Morris
|2:45
|10
|Dojo Intruders
|Trevor Morris
|1:45
|11
|Close
|Trevor Morris
|1:05
|12
|New Digs
|Trevor Morris
|2:05
|13
|Brass Knuckles
|Trevor Morris
|2:18
|14
|Unexpected Guests
|Trevor Morris
|2:30
|15
|Gao DIY
|Trevor Morris
|1:55
|16
|I Am the Weapon
|Trevor Morris
|6:44
|17
|Please Stay
|Trevor Morris
|2:20
|18
|The Gift of Anger
|Trevor Morris
|2:48
|19
|Time Is Up, Danny
|Trevor Morris
|2:04
|20
|Our Future
|Trevor Morris
|2:05
|21
|New Duty
|Trevor Morris
|2:10
|22
|Brother vs. Brother
|Trevor Morris
|3:45
|23
|New Family
|Trevor Morris
|1:19
|24
|Abandoned Academy
|Trevor Morris
|1:37
|25
|The Battle Is Won
|Trevor Morris
|7:37
|26
|Things Changed
|Trevor Morris
|2:58