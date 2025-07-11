Menu
Статьи о сериале «Daredevil»

Они совершили настоящее чудо: топ-5 супергеройских сериалов, которые фанаты считают идеальными от начала и до конца
Они совершили настоящее чудо: топ-5 супергеройских сериалов, которые фанаты считают идеальными от начала и до конца Продолжения некоторых из них фанаты ждут до сих пор.
11 July 2025 19:34
Карнаж и Танос
Без камней бесконечности, но на геноцид способны: ИИ вычислил главных злодеев Marvel (топ без Таноса и Галактуса) Некоторых вы уже видели в кино, других приберегли для 7 и 8 фазы.
2 comments
3 June 2025 08:56
«Сорвиголова: Рожденный заново» ждут миллионы: чем закончился боевик Marvel помнят единицы
«Сорвиголова: Рожденный заново» ждут миллионы: чем закончился боевик Marvel помнят единицы Мрачная история слепого адвоката переехала с Netflix на Disney.
26 February 2025 09:25
