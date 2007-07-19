Menu
Mad Men 16+
Production year 2007
Country USA
Episode duration 60 minutes
TV channel AMC

8.4
8.7 IMDb
All seasons of "Mad Men"
Mad Men - Season 1 Season 1
13 episodes 19 July 2007 - 18 October 2007
 
Mad Men - Season 2 Season 2
13 episodes 27 July 2008 - 26 October 2008
 
Mad Men - Season 3 Season 3
13 episodes 16 August 2009 - 8 November 2009
 
Mad Men - Season 4 Season 4
13 episodes 25 July 2010 - 17 October 2010
 
Mad Men - Season 5 Season 5
13 episodes 25 March 2012 - 10 June 2012
 
Mad Men - Season 6 Season 6
13 episodes 7 April 2013 - 23 June 2013
 
Mad Men - Season 7 Season 7
14 episodes 13 April 2014 - 17 May 2015
 
