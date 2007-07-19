Menu
Mad Men All seasons
Mad Men
16+
Production year
2007
Country
USA
Episode duration
60 minutes
TV channel
AMC
Series rating
8.4
Rate
11
votes
8.7
IMDb
Write review
All seasons of "Mad Men"
Season 1
13 episodes
19 July 2007 - 18 October 2007
Season 2
13 episodes
27 July 2008 - 26 October 2008
Season 3
13 episodes
16 August 2009 - 8 November 2009
Season 4
13 episodes
25 July 2010 - 17 October 2010
Season 5
13 episodes
25 March 2012 - 10 June 2012
Season 6
13 episodes
7 April 2013 - 23 June 2013
Season 7
14 episodes
13 April 2014 - 17 May 2015
