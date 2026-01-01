Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Русский
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Mad Men
Awards
"Mad Men" updates
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Soundtrack
Posters
Trailers
Similar
Quotes
Filming locations
All info
Golden Globes, USA 2016
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Winner
Golden Globes, USA 2010
Best Television Series - Drama
Winner
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Best TV Actress - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2009
Best Television Series - Drama
Winner
Best TV Actress - Drama
Nominee
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2008
Best Television Series - Drama
Winner
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Winner
Golden Globes, USA 2013
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2011
Best Television Series - Drama
Nominee
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Best TV Actress - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More)
Nominee
Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More)
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Casting for a Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Cinematography for a One Hour Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Single Camera Series (Non-prosthetic)
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a One Hour Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Cinematography for a One-Hour Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Main Title Design
Winner
Outstanding Main Title Design
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Period Series, Miniseries or a Movie (Single-Camera)
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Costumes for a Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Period Series, Miniseries or a Movie (Single-Camera)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
BAFTA Awards 2010
Best International
Winner
Best International
Winner
BAFTA Awards 2009
Best International
Winner
Best International
Winner
BAFTA Awards 2011
Best International
Nominee
Best International
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2009
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2011
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2008
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree