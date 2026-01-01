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Kinoafisha TV Shows Mad Men Awards

"Mad Men" updates

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Golden Globes, USA 2016 Golden Globes, USA 2016
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Winner
Golden Globes, USA 2010 Golden Globes, USA 2010
Best Television Series - Drama
Winner
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
 Best TV Actress - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2009 Golden Globes, USA 2009
Best Television Series - Drama
Winner
Best TV Actress - Drama
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2008 Golden Globes, USA 2008
Best Television Series - Drama
Winner
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Winner
Golden Globes, USA 2013 Golden Globes, USA 2013
Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
Golden Globes, USA 2011 Golden Globes, USA 2011
Best Television Series - Drama
Nominee
 Best Actor in a Motion Picture - Drama
Nominee
 Best TV Actress - Drama
Nominee
Primetime Emmy Awards 2015 Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Winner
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Production Design for a Narrative Period Program (One Hour or More)
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour)
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Casting for a Drama Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Cinematography for a One Hour Series
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single Camera Series
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single Camera Series (Non-prosthetic)
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Single Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a One Hour Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Drama Series
Winner
Outstanding Cinematography for a One-Hour Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Winner
Outstanding Main Title Design
Winner
Outstanding Main Title Design
Winner
Outstanding Writing for a Drama Series
Winner
Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Miniseries, Movie or a Special
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2014 Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Period Series, Miniseries or a Movie (Single-Camera)
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Costumes for a Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Period Series, Miniseries or a Movie (Single-Camera)
Nominee
Primetime Emmy Awards 2013 Primetime Emmy Awards 2013
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One Hour)
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
Primetime Emmy Awards 2012 Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Lead Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Directing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Supporting Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Guest Actress in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Casting for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Writing for a Drama Series
Nominee
 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic)
Nominee
BAFTA Awards 2010 BAFTA Awards 2010
Best International
Winner
Best International
Winner
BAFTA Awards 2009 BAFTA Awards 2009
Best International
Winner
Best International
Winner
BAFTA Awards 2011 BAFTA Awards 2011
Best International
Nominee
 Best International
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2010 Screen Actors Guild Awards 2010
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2009 Screen Actors Guild Awards 2009
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Winner
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2016 Screen Actors Guild Awards 2016
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2013 Screen Actors Guild Awards 2013
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2011 Screen Actors Guild Awards 2011
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
Screen Actors Guild Awards 2008 Screen Actors Guild Awards 2008
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
 Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
Nominee
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