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Season 1 Cast of the Series Lucifer (2016)
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"Lucifer" cast
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Tom Ellis
Lucifer Morningstar
Lauren German
Chloe Decker
Kevin Alejandro
Dan Espinoza
D.B. Woodside
Amenadiel
Lesley-Ann Brandt
Mazikeen
Scarlett Estevez
Rachael Harris
Linda Martin
Kevin Rankin
Malcolm Graham
AnnaLynne McCord
Dawn Olivieri
Tom Sizemore
Richard T. Jones
Jeremy Davies
Rebecca De Mornay
Chris Marquette
Robert Ri'chard
Heather Tom
Eddie Shin
Evan Arnold
Colman Domingo
Jim Rash
Jodi Lyn O'Keefe
Bailey Chase
Teach Grant
Christina Chang
Kayla Ewell
Craig Gellis
Hal Ozsan
Manny Montana
Bailey Noble
Al Madrigal
Adam Bartley
Lanny Joon
Ross McCall
Carlos Knight
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