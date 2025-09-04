Menu
Kinoafisha
Moscow, RU
RUS
Russian
Search
Cancel
Log In
Registration
Your tickets in your personal cabinet
Showtimes & Tickets
What to watch
TV Shows
Release schedule
Ratings
Film lists
Kinoafisha
TV Shows
Love, Death & Robots
Articles
Статьи о сериале «Love, Death & Robots»
About
Seasons
Stills
Cast and roles
Posters
Trailers
Статьи о сериале «Love, Death & Robots»
All info
Японский ответ «Любовь, смерть и роботы»: автор «Человека-бензопилы» выпускает аниме-антологию — 8 безумных историй скоро выйдут на Amazon
Не из-под крыла студии MAPPA, а значит увидит свет быстро.
Write review
4 September 2025 07:58
Всего 2 проходных серии: 4 сезон «Любовь. Смерть. Роботы» удался на славу — Netflix не шокировал, но приятно удивил
Финчер и компания продолжают эксперименты с формой и содержанием.
1 comment
18 May 2025 11:50
Продолжение хита Netflix «Любовь, смерть и роботы» уже на носу: и лишь у 7 серий из прошлых сезонов IMDb-рейтинг 8.1+
Премьера сиквела запланирована на 15 мая.
Write review
20 April 2025 14:44
«Любовь, смерть и роботы» по-китайски: этот уникальный мультсериал круче хита Netflix как минимум в одном
Главное достоинство тайтла особенно актуально для россиян, единственный минус — озвучки пока нет.
1 comment
2 March 2025 16:11
Мультфильм 6-летней давности идеально дополняет «Интерстеллар»: идеи Нолана со щепоткой ужасов Лавкрафта
Единственный минус — длится мульт лишь несколько минут.
Write review
11 February 2025 12:48
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used.
Read more
I agree