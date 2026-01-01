|Title
|Artist
|Time
|1
|Leverage Redemption - Main Title
|Joseph LoDuca
|0:24
|2
|Continental Heist
|Joseph LoDuca
|3:26
|3
|Sad Reunion
|Joseph LoDuca
|2:27
|4
|Nate's Office
|Joseph LoDuca
|1:24
|5
|Museum Con
|Joseph LoDuca
|1:10
|6
|Steal an Auction
|Joseph LoDuca
|1:58
|7
|Sarabande por un Ladroìn
|Joseph LoDuca
|3:02
|8
|My Way of Talking
|Joseph LoDuca
|1:50
|9
|An Audition
|Joseph LoDuca
|3:18
|10
|Cole's Dead
|Joseph LoDuca
|1:53
|11
|Repentance
|Joseph LoDuca
|2:05
|12
|Maxwell Plan
|Joseph LoDuca
|2:29
|13
|Vault Tour
|Joseph LoDuca
|1:02
|14
|Tiny Thieving Cousins
|Joseph LoDuca
|1:32
|15
|COM4RAT in Panama
|Joseph LoDuca
|1:01
|16
|COM4RAT Soundcheck
|Joseph LoDuca
|2:12
|17
|Lasers
|Joseph LoDuca
|1:44
|18
|You Should Go
|Joseph LoDuca
|1:39
|19
|Riverboat Plan
|Joseph LoDuca
|1:24
|20
|Robbing a Casino
|Joseph LoDuca
|1:02
|21
|The Pearl
|Joseph LoDuca
|1:13
|22
|In the Chapel
|Joseph LoDuca
|1:50
|23
|Where's Eliot?
|Joseph LoDuca
|0:45
|24
|Selling
|Joseph LoDuca
|1:24
|25
|Pickpocket
|Joseph LoDuca
|0:28
|26
|Goodbye Antonio
|Joseph LoDuca
|1:29
|27
|The Turlington Pistol
|Joseph LoDuca
|1:19
|28
|Stay With You
|Joseph LoDuca
|2:33
|29
|Coffee Shop Plan
|Joseph LoDuca
|2:38
|30
|Loony
|Joseph LoDuca
|0:50
|31
|Coffee Shop Caper
|Joseph LoDuca
|1:11
|32
|AI Trap
|Joseph LoDuca
|1:13
|33
|Eye Drops
|Joseph LoDuca
|1:18
|34
|Comrade Mastermind
|Joseph LoDuca
|1:04
|35
|Kidnap to France
|Joseph LoDuca
|1:50
|36
|French Arrival
|Joseph LoDuca
|0:37
|37
|Halloween Day
|Joseph LoDuca
|0:35
|38
|Back In Order
|Joseph LoDuca
|1:47
|39
|Cop Fight
|Joseph LoDuca
|1:33
|40
|Six Months
|Joseph LoDuca
|1:06
|41
|Club Con
|Joseph LoDuca
|2:21
|42
|Done Here
|Joseph LoDuca
|1:05
|43
|20 Seconds
|Joseph LoDuca
|2:38