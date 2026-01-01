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Kinoafisha TV Shows Leverage: Redemption Soundtrack

Soundtrack from "Leverage: Redemption"

Music from "Leverage: Redemption" All info
Leverage: Redemption (Original Series Soundtrack)
Leverage: Redemption (Original Series Soundtrack) 43 tracks. Joseph LoDuca
Listen
Title Artist Time
1 Leverage Redemption - Main Title Joseph LoDuca 0:24
2 Continental Heist Joseph LoDuca 3:26
3 Sad Reunion Joseph LoDuca 2:27
4 Nate's Office Joseph LoDuca 1:24
5 Museum Con Joseph LoDuca 1:10
6 Steal an Auction Joseph LoDuca 1:58
7 Sarabande por un Ladroìn Joseph LoDuca 3:02
8 My Way of Talking Joseph LoDuca 1:50
9 An Audition Joseph LoDuca 3:18
10 Cole's Dead Joseph LoDuca 1:53
11 Repentance Joseph LoDuca 2:05
12 Maxwell Plan Joseph LoDuca 2:29
13 Vault Tour Joseph LoDuca 1:02
14 Tiny Thieving Cousins Joseph LoDuca 1:32
15 COM4RAT in Panama Joseph LoDuca 1:01
16 COM4RAT Soundcheck Joseph LoDuca 2:12
17 Lasers Joseph LoDuca 1:44
18 You Should Go Joseph LoDuca 1:39
19 Riverboat Plan Joseph LoDuca 1:24
20 Robbing a Casino Joseph LoDuca 1:02
21 The Pearl Joseph LoDuca 1:13
22 In the Chapel Joseph LoDuca 1:50
23 Where's Eliot? Joseph LoDuca 0:45
24 Selling Joseph LoDuca 1:24
25 Pickpocket Joseph LoDuca 0:28
26 Goodbye Antonio Joseph LoDuca 1:29
27 The Turlington Pistol Joseph LoDuca 1:19
28 Stay With You Joseph LoDuca 2:33
29 Coffee Shop Plan Joseph LoDuca 2:38
30 Loony Joseph LoDuca 0:50
31 Coffee Shop Caper Joseph LoDuca 1:11
32 AI Trap Joseph LoDuca 1:13
33 Eye Drops Joseph LoDuca 1:18
34 Comrade Mastermind Joseph LoDuca 1:04
35 Kidnap to France Joseph LoDuca 1:50
36 French Arrival Joseph LoDuca 0:37
37 Halloween Day Joseph LoDuca 0:35
38 Back In Order Joseph LoDuca 1:47
39 Cop Fight Joseph LoDuca 1:33
40 Six Months Joseph LoDuca 1:06
41 Club Con Joseph LoDuca 2:21
42 Done Here Joseph LoDuca 1:05
43 20 Seconds Joseph LoDuca 2:38
Listen to songs from "Leverage: Redemption" (2021) on cinema portal Kinoafisha. Popular songs from "Leverage: Redemption" in different languages are free for listening online.
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