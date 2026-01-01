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Leonardo
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Season 1 Cast of the Series Leonardo (2021)
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"Leonardo" cast
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Aidan Turner
Lorenzo Adorni
Hugo Becker
Sergio Albelli
Carlos Cuevas
Salai
Anton Alexander
Paolo D Bovani
James D'Arcy
Ludovico Sforza
Matilda De Angelis
Caterina da Cremona
Max Bennett
Cesare Borgia
Tommaso Basili
Michele Bevilacqua
Francesca Chillemi
Margherita
Antonio De Matteo
Massimo De Santis
Rinaldo Rossi
Kit Clarke
Claudio Castrogiovanni
Ramiro
Miriam Dalmazio
Beatrice d'Este
Freddie Highmore
Stefano Giraldi
Poppy Gilbert
Giancarlo Giannini
Corrado Invernizzi
Andrea Garofalo
Maria Vera Ratti
Luca Guastini
Flavio Parenti
Bernardo Bembo
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