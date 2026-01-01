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Kinoafisha TV Shows Leonardo Seasons Season 1 Cast and roles

Season 1 Cast of the Series Leonardo (2021)

"Leonardo" cast All info
Aidan Turner
Aidan Turner
Lorenzo Adorni
Hugo Becker
Hugo Becker
Sergio Albelli
Sergio Albelli
Carlos Cuevas
Carlos Cuevas
Salai Anton Alexander
Anton Alexander
Paolo D Bovani
James D'Arcy
James D'Arcy
Ludovico Sforza Matilda De Angelis
Matilda De Angelis
Caterina da Cremona Max Bennett
Max Bennett
Cesare Borgia Tommaso Basili
Tommaso Basili
Michele Bevilacqua
Francesca Chillemi
Francesca Chillemi
Margherita
Antonio De Matteo
Massimo De Santis
Rinaldo Rossi
Kit Clarke
Claudio Castrogiovanni
Claudio Castrogiovanni
Ramiro Miriam Dalmazio
Miriam Dalmazio
Beatrice d'Este Freddie Highmore
Freddie Highmore
Stefano Giraldi
Poppy Gilbert
Giancarlo Giannini
Giancarlo Giannini
Corrado Invernizzi
Andrea Garofalo
Maria Vera Ratti
Luca Guastini
Flavio Parenti
Flavio Parenti
Bernardo Bembo
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