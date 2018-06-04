Menu
Kinoafisha TV Shows Legacies Filming locations

Filming Dates & Locations

Filming Locations: Legacies

  • Atlanta, Georgia, USA
  • Georgia, USA

Iconic scenes & Locations

driving scenes Centennial Olympic Pkwy
Conyers, Georgia, USA
Mystic Fall is Covington GA
Covington, Georgia, USA
Filming Dates

  • 4 June 2018 - 6 February 2019
  • 4 July 2019 - 13 March 2020
  • 15 October 2020 - 24 June 2021
  • 20 September 2021 - 27 April 2022
