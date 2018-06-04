Menu
Filming Locations: Legacies
Atlanta, Georgia, USA
Georgia, USA
Iconic scenes & Locations
driving scenes Centennial Olympic Pkwy
Conyers, Georgia, USA
Mystic Fall is Covington GA
Covington, Georgia, USA
Filming Dates
4 June 2018 - 6 February 2019
4 July 2019 - 13 March 2020
15 October 2020 - 24 June 2021
20 September 2021 - 27 April 2022
