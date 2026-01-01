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Season 1 Cast of the Series The Vineyard (2021)
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"The Vineyard" cast
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Juana Acosta
Leonor Watling
Rafael Novoa
Nathaniel Parker
Raúl Briones
Javier Beltrán
Julia Fossi
Marco Cáceres
Henry Pettigrew
Jordi Gràcia
Terence Frisch
Ana Tomeno
Bella Agossou
James Giblin
Ignacio Mateos
Cristina Alcázar
Harlys Becerra
José Pastor
Esmeralda Pimentel
Carla Campra
David Caro Levy
Emilio Gutiérrez Caba
Yanet Sierra
Cesar Ramos
Nico Montoya
Juanma Lara
Pep Tosar
María Alfonsa Rosso
César Mateo
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