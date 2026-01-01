|Title
|Artist
|Time
|1
|La révolution - Main Theme
|SAYCET
|3:00
|2
|Suite in D Minor, HWV 437: III. Saraband (S A Y C E T Rework)
|SAYCET / Georg Friedrich Haendel
|2:50
|3
|Joseph
|SAYCET
|2:16
|4
|Les Montargis
|SAYCET
|1:57
|5
|La forêt
|SAYCET
|1:37
|6
|Un pour cent
|SAYCET
|1:48
|7
|Toccata & Fugue in D Minor, BWV 565 (S A Y C E T Rework)
|SAYCET
|1:37
|8
|L'île aux vestiges
|SAYCET
|1:37
|9
|Zombie
|SAYCET
|2:17
|10
|Donatien
|SAYCET
|2:46
|11
|A bout portant
|SAYCET
|1:24
|12
|Piano Sonata No. 14 in C-Sharp Minor, Op. 27 No. 2, "Moonlight": I. Adagio sostenuto (S A Y C E T Rework)
|SAYCET / Ludwig Van Beethoven
|4:59
|13
|Albert
|SAYCET
|2:12
|14
|Amour
|SAYCET
|2:03
|15
|Maréchaussée
|SAYCET
|2:13
|16
|Souvenirs
|SAYCET
|2:35
|17
|Marche pour la cérémonie des Turcs (S A Y C E T Rework)
|SAYCET / Jean-Baptiste Lully
|3:24
|18
|Elise
|SAYCET
|2:35
|19
|La fin d'un monde
|SAYCET
|2:40
|20
|Les bas-fonds
|SAYCET
|2:13
|21
|La révolte
|SAYCET
|7:37